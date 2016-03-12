إخلاء سبيل متهم بإنشاء صفحات إلكترونية تحرض على العنف بمنطقة عين شمس

قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل عبد المنعم أشرف، الشهير بـ"سيف عوالى"، بضمان محل إقامته، على خلفية اتهامه بإدارة شبكة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للتحريض ضد مؤسسات الدولة، والتحريض على العنف، بمنطقة عين شمس.

وطالب محمد ناصف، دفاع المتهم، خلال جلسة تجديد حبسه، بإخلاء سبيل المتهم بأى ضمان تراه النيابة، وأن موكله تم إلقاء القبض عليه بدون إذن من النيابة العامة.

وأسندت النيابة العامة للمتهم، تهم ارتكاب جرائم "إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعى تحرض على العنف، وبث أخبار كاذبة، وترويج شائعات من شأنها الإضرار بالمصلحة العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، التحريض ضد مؤسسات الدولة، تعطيل الطرق والمواصلات، والتظاهر" .

كانت قوات الأمن بقسم شرطة عين شمس، قد ألقت القبض على المتهم فى نوفمبر من العام الماضى، بعد ورود بلاغ يفيد بإنشاء المتهم صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يدعو من خلالها للتحريض على العنف واستهداف مؤسسات الدولة، والمشاركة فى ذكرى ثورة 25 يناير .

- تجديد حبس المتهم بإنشاء صفحات إلكترونية تحرض على العنف بعين شمس