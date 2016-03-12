مأمور قسم الهرم للنيابة: الضابط لم يسب "مريهان حسين" وهى من تعدت علينا

استمعت نيابة الهرم، برئاسة المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، اليوم السبت، لأقوال مأمور قسم الهرم، فى البلاغ المقدم من جانب نقابة المهن التمثيلية والفنانة مريهان حسين، الذى اتهمت فيه "م.ت" ضابط قسم شرطة الهرم، بسب وقذف الفنانة والخوض فى عرضها، وهو ما اعتبره الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية إهانة للفن والفنانين.

وقال المأمور فى التحقيقات، إنه لم يسمع الضابط الذى اتهمته الفنانه مريهان حسين بالسب والقذف، يسبها أثناء تواجدها بالقسم، عقب واقعة القبض عليها بكمين الهرم، و أشار إلى أن الضابط لم يسب الفنانة وأن الفنانة هى من قامت بسب الضباط والتعدى عليهم.

- مريهان حسين لـ"النيابة": ضابط قسم الهرم سبنى بلفظ خارج وأهان جميع فنانى مصر

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