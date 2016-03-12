الأمن يكشف غموض سرقة خزينة بمكتب التأهيل بأبو قرقاص

تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من كشف غموض سرقة خزينة مكتب التأهيل الاجتماعي بأبو قرقاص، وسرقة مبلغ مالى خاص بحضانة تأهيل المعاقين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على "حسين.أ" عاطل 39 سنة ومقيم المنيا، وسبق اتهامه فى 7 قضايا جنائية متنوعة بين سرقات، وخيانة أمانة، وسرقة مساكن وبمواجهة المتهم أقر بما جاء فى محضر التحريات، وأنه قام بالتصرف فى المبلغ المسروق والبالغ 3400 جنيه من مكتب التأهيل الاجتماعى.

وترجع الواقعة إلى شهر يناير الماضى ببلاغ تقدم به "أحمد .ا"،30 سنة، مدير مكتب التأهيل الاجتماعى بأبو قرقاص، باكتشاف سرقة مبلغ مالى خاص بمرتبات العاملين بحضانة تأهيل المعاقين بأبو قرقاص، ووجود كسر بباب المكتب محل الواقعة، وكسر فى القفل وبعثرة محتويات المكتب، وبسؤال المبلغ حينذاك أقر بوجود مفتاح المكتب داخل أحد الأدراج ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث، وبعمل التحريات تم ضبط المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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