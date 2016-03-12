أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

الأمن يكشف غموض سرقة خزينة بمكتب التأهيل بأبو قرقاص

Google+ Print
الأمن يكشف غموض سرقة خزينة بمكتب التأهيل بأبو قرقاص الأمن يكشف غموض سرقة خزينة بمكتب التأهيل بأبو قرقاص
تمكنت أجهزة الأمن بالمنيا من كشف غموض سرقة خزينة مكتب التأهيل الاجتماعي بأبو قرقاص، وسرقة مبلغ مالى خاص بحضانة تأهيل المعاقين، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد عبد الفتاح الشحات رئيس مباحث المديرية، يفيد بالقبض على "حسين.أ" عاطل 39 سنة ومقيم المنيا، وسبق اتهامه فى 7 قضايا جنائية متنوعة بين سرقات، وخيانة أمانة، وسرقة مساكن وبمواجهة المتهم أقر بما جاء فى محضر التحريات، وأنه قام بالتصرف فى المبلغ المسروق والبالغ 3400 جنيه من مكتب التأهيل الاجتماعى.

وترجع الواقعة إلى شهر يناير الماضى ببلاغ تقدم به "أحمد .ا"،30 سنة، مدير مكتب التأهيل الاجتماعى بأبو قرقاص، باكتشاف سرقة مبلغ مالى خاص بمرتبات العاملين بحضانة تأهيل المعاقين بأبو قرقاص، ووجود كسر بباب المكتب محل الواقعة، وكسر فى القفل وبعثرة محتويات المكتب، وبسؤال المبلغ حينذاك أقر بوجود مفتاح المكتب داخل أحد الأدراج ولم يتهم أحد بالتسبب فى الحادث، وبعمل التحريات تم ضبط المتهم وأخطرت النيابة للتحقيق.


>- تأجيل إعادة محاكمة 372متهماً فى "اقتحام قسم شرطة مطاى" لجلسة الغد
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365