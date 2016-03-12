مدربه: على المحمدي أن يكون صبورا.. فأنا أثق في قدراته

أكد ستيف بروس مدرب هال سيتي أن أحمد المحمدي جناح الفريق سيشارك كأساسي لأول مرة بالدوري منذ شهرين، بعد إصابة روبرت سنودجراس.

ولم يبدأ المحمدي أية مباراة بدوري الدرجة الثانية الإنجليزي منذ 13 يناير الماضي، وهو البديل الدائم لسنودجراس الذي سيغيب لمدة أسبوعين للإصابة ولن يشارك ضد ميلتون كينز دونز دونز ونوتينجهام فورست وميدلزبره.

وفي تصريحات لبروس نقلتها صحيفة "هال ديلي ميل" الإنجليزية "المحمدي هو البديل لسنودجراس وهو بديل جاهز".

وتابع مدرب النمور "سوف يشارك، وسيقدم خدمات رائعة مثلما اعتاد أن يفعل منذ أن انضم إلينا، لدرجة أن البعض قد يقول إنه لا يستحق أن يكون على مقاعد البدلاء، لكن سنودجراس قدم لنا دفعة".

واستطرد "المحمدي عليه أن يكون صبورا، هو سوف يحصل على فرصته أنا واثق من هذا الأمر".

ويواجه هال ضيفه ميلتون كينز دونز اليوم السبت في حين يواجه نوتينجهام فورست يوم الـ15 من الشهر الجاري وميدلزبره يوم 18 من نفس الشهر.