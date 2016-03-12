تأجيل استئناف طبيب على حبسه سنة بتهمة ممارسة الشذوذ الجنسى بالتحرير لغد

أجلت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة بزينهم، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد سراج الدين، الاستئناف المقدم من طبيب بشرى على حبسه عام، لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسى، لجلسة غدا الأحد، وذلك لورود تقرير الطب الشرعى.

كان المستشار وائل خضر، رئيس محكمة جنح قصر النيل، قضى بمعاقبة طبيب بشرى، بالحبس سنة مع الشغل؛ لاتهامه بممارسة الشذوذ الجنسى بالتحرير.

وكشفت التحقيقات التى باشرها المستشار أحمد علاء وكيل أول نيابة قصر النيل، أن الدكتور أنشأ صفحة على شبكة التواصل الاجتماعى فيس بوك لاستقطاب راغبى ممارسة الفجور، ويتهم الاتفاق معهم وتحديد الموعد والمكان لممارسة الفجور.

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