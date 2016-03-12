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الرئيس الفلسطينى يعد بتحسين أجور المعلمين ويدعوهم إلى إنهاء اضرابهم

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الرئيس الفلسطينى يعد بتحسين أجور المعلمين ويدعوهم إلى إنهاء اضرابهم الرئيس الفلسطينى يعد بتحسين أجور المعلمين ويدعوهم إلى إنهاء اضرابهم

> دعا الرئيس الفلسطينى محمود عباس المعلمين الفلسطينيين إلى الانتظام فى الدوام غدا الأحد، وانهاء الإضراب الذى بدأوه قبل أكثر من عشرين يوما، معلنا فى ذات الوقت عن سلسلة من التحسينات على أوضاعهم.

وخصص عباس خطابا مقتضبا عبر شاشة التلفزيون وبجانبه رئيس الوزراء رامى الحمد الله، ليعلن عن زيادة بنسبة 10% على طبيعة العمل على الراتب، وتصحيح أوضاع قيادة المعلمين، وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا فى العام 2013 بين ممثلين عن المعلمين والحكومة الفلسطينية السابقة.

وجاء خطاب عباس المخصص عن قضية المعلمين، بعدما بات اضراب المعلمين المستمر منذ اكثر من 20 يوما يهدد العام الدراسى الحالي، حسب ما كانت أوضحت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، نظرا لمشاركة عدد كبير من المدارس فى الإضراب.

ويحتج المعلمون على أجورهم المتدنية مقارنة باجور الموظفين الحكوميين الآخرين حيث يبلغ مرتب المعلم 600 دولار شهريا ومرتب مدير المدرسة 700 دولار بعد 25 سنة فى الخدمة.

ويقدر عدد المعلمين فى المدارس الحكومية الفلسطينية بأكثر من 45 ألفا، منهم حوالى 36 الف فى الضفة الغربية والباقى فى قطاع غزة. ويدرس ثلثا الطلبة الفلسطينيين فى مدارس حكومية من أصل 1,2 مليون طالب فى الاجمال.

ولم يتسن الحصول على رد من ممثلين المعلمين، القائدين للاضراب، خاصة وان هناك خلافات بينهم حول من يقود الاضراب بعدما كانت قيادة الاتحاد المعترف بها من قبل اعلنت استقالتها نتيجة الاضراب.
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مصر 365

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