بالفيديو.. إسقاط طائرة حربية لقوات الأسد بالمضادات الأرضية فى ريف حماة

أفادت شبكة "شام" الإخبارية السورية، بسقوط طائرة حربية لقوات الجيش السورى بالمضادات الأرضية فى ريف حماة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>- وزير الخارجية السورى: الرئيس بشار الأسد "خط أحمر"
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وكان وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أكد فى مؤتمر صحفى فى العاصمة السورية دمشق، منذ قليل، أن ما أسماها "الحرب الإعلامية الأخيرة" تناولت التقسيم وحربًا برية، مضيفًا: "من يريد أن يتحدى بالحل العسكرى فليتفضل، ولأن الصناديق الخشبية مكلفة سنرسلهم بصناديق بلاستيكية".
>- وزير الخارجية السورى: الرئيس بشار الأسد "خط أحمر"
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