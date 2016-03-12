بالفيديو.. إسقاط طائرة حربية لقوات الأسد بالمضادات الأرضية فى ريف حماة

أفادت شبكة "شام" الإخبارية السورية، بسقوط طائرة حربية لقوات الجيش السورى بالمضادات الأرضية فى ريف حماة.

وكان وزير الخارجية السورى وليد المعلم، أكد فى مؤتمر صحفى فى العاصمة السورية دمشق، منذ قليل، أن ما أسماها "الحرب الإعلامية الأخيرة" تناولت التقسيم وحربًا برية، مضيفًا: "من يريد أن يتحدى بالحل العسكرى فليتفضل، ولأن الصناديق الخشبية مكلفة سنرسلهم بصناديق بلاستيكية".

- وزير الخارجية السورى: الرئيس بشار الأسد "خط أحمر"

>