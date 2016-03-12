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ضبط 3 جزارين يبيعون لحومًا مستوردة على أنها «بلدية»‎ بالغردقة

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ضبط 3 جزارين يبيعون لحومًا مستوردة على أنها «بلدية»‎ بالغردقة ضبط 3 جزارين يبيعون لحومًا مستوردة على أنها «بلدية»‎ بالغردقة

لحوم مستوردة أرشيفية

مراسل «ONA»:

ألقت مباحث تموين البحر الأحمر بالاشتراك مع مديرتي الطب البيطرى، السبت، القبض على 3 جزارين فى الغردقة بمنطقة الدهار، لبيعهم لحوما مستوردة على أنها بلدية.

تحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

كانت معلومات قد وردت للعقيد شريف عبد المجيد رئيس مباحث بقيام جزارين فى سوق الدهار بيبع لحوم مستوردة على أنها بلدية للمواطنين، وكميات كبدة مستوردة على أنها لحوم وكبدة بلدية طازجة، بأسعار أقل من الأسعار المعروفه لبيع اللحوم البلدية بقصد جذب انتباه المواطنين مستغلا عدم معرفة المواطنين لذلك.

وتم عرض المعلومات على اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، و أمر بتشكيل حملة بالاشتراك مع مديرية التموين والطب البيطرى، تمكنت من ضبط 3 جزارين لمخالفتهم أحكام القانون الخاص بالغش التجاري والتدليس ، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين الثلاثة والعرض على النيابة العام .

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أونا

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