صور.. رئيس الأركان يعود إلى القاهرة بعد حضور فاعليات التدريب المشترك «رعد الشمال»

عاد إلى أرض الوطن، اليوم السبت، الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة بعد زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية شهد خلالها فاعليات التدريب المشترك رعد الشمال والذى شاركت فيه وحدات من القوات المسلحة المصرية والسعودية مع (20) دولة عربية وإسلامية شقيقة وصديقة.

واستمر “رعد الشمال” لمدة ثلاث أسابيع ، واختتم فعالياته بعرض عسكرى ضخم للدول المشاركة فى التدريب، شاركت فيه عناصر رمزية من القوات ثم قدم فريق الألعاب الجوية لعدد من الدول عرضاً مبهراً أظهر مدى ما تتمتع به القوات الجوية من مهارات متعددة أهلتها لتنفيذ المهام بصورة مشرفة، وكذلك عرضاً جوياً للطائرات الحربية بمختلف أنواعها إشتمل على مرور الطائرات العمودية وطائرات النقل والإمداد والتزود بالوقود والمقاتلات من مختلف الطرازات المشاركة فى التدريب.