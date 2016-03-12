بالصور.. رئيس مدينة فوه بكفر الشيخ يلتقى المواطنين لحل مشاكلهم

عقد المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، أول لقاء جماهيرى، اليوم السبت، حضره المهندس استفتاح أبو إبراهيم، وحسين أبو عتمان، وإبراهيم الفار ويسرى مونة سكرتير عام الوحدة، وجمال الششتاوى مدير إدارة المجالس، ورؤساء الوحدات القروية، ومديرى الإدارة المتعددة، بناءً على تعليمات اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ، بعقد لقاءات جماهيرية بمجالس المدن، على غرار اللقاء الذى يعقد فى التوقيت نفسه بمدينة كفر الشيخ.

ناقش أبو غنيمة، خلال اللقاء، عددًا من مشاكل المواطنين، منها مشاكل الصرف الصحى بعزبة الروميلى وبعزبتى الصاوى وراشد، وتقدم عدد من أهالى القرى بطلبات تبرعوا خلالها بأراضٍ لإنشاء محطات رفع صغيرة بالقرى لتجمع مياه الصرف الصحى وضخها لمحطة التنقية بالروميلى، ومحطة سنديون الجارى إنشاؤها الآن.

واستمع رئيس المدينة لأصحاب المصانع بالسالمية، يشتكون من عدم قيام شبكة الكهرباء بشحن الكروت الذكية الخاصة بالمحولات الخاصة بمصانعهم، مما يؤدى لتعطل العمل، وعلى الفور أثناء الجلسة، وجه رئيس المدينة تعليماته للمهندس عماد زتون مدير هندسة كهرباء فوه، لحل المشكلة وتم شحن الكروت وتشغيل المصانع.

وتقدم مزارعون بعدد من القرى بشكوى من عدم توفر مياه الرى فى بعض الترع بقرى فوه، وكلف رئيس المدينة مدير الإدارة الزراعية مع رؤساء الجمعيات الزراعية ومجالس إدارتها اتخاذ اللازم لتطهير الترع.

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