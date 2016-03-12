الهلالى الشربينى يناقش رسالة دكتوراه عن برامج التربية الفكرية بجامعة بورسعيد

ناقش اليوم السبت، الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى، أستاذ التخطيط التربوى ووزير التربية والتعليم، رسالة دكتوراه بجامعة بورسعيد، بعنوان "جودة برامج التربية الفكرية" للباحثة ولاء حافظ أبوحسين مدرس مساعد بكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

ويشرف على الرسالة كل من الدكتور راشد صبرى القصبى أستاذ أصول التربية والقائم بأعمال رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور صلاح المدبولى أستاذ بكلية التربية النوعية بجامعة دمياط، والدكتورة رانيا قدس مرجان مدرس أصول التربية بجامعة بورسعيد.

وتتكون لجنة الحكم والمناقشة من الدكتور الهلالى الشربينى الهلالى أستاذ التخطيط التربوى ووزير التربية والتعليم والدكتور راشد صبرى القصبى أستاذ أصول التربية والقائم بأعمال جامعة بورسعيد والدكتور صلاح المدبولى أستاذ بكلية التربية النوعية جامعة دمياط.

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