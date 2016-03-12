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مصطفى بكرى عن حبس تيمور السبكى:" أقل جزاء يلقاه هذا الذى انتهك الأعراض"

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مصطفى بكرى عن حبس تيمور السبكى:" أقل جزاء يلقاه هذا الذى انتهك الأعراض" مصطفى بكرى عن حبس تيمور السبكى:" أقل جزاء يلقاه هذا الذى انتهك الأعراض"
علق مصطفى بكرى عضو مجلس النواب، على قرار المحكمة بالحبس 3 سنوات لتيمور السبكى أدمن "صفحة يوميات زوج مطحون" فى الاتهامات الموجهة له بسب وقذف سيدات ، قائلاً إنه أقل جزاء يلقاه الذى انتهك العرض وسب أشرف النساء على حد قوله.

وقال بكرى فى تغريدة له عبر حسابه الرسمى على موقع التدوين المصغر تويتر، "سجن تيمور السبكى ثلاث سنوات جزاء جريمته على سب نساء الصعيد، هو أقل جزاء يلقاه هذا الذى انتهك الأعراض وطالت كلماته المسمومة أشرف النساء".

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، قضت، اليوم السبت، بالحكم على تيمور السبكى بالحبس 3 سنوات فى الاتهامات الموجهة إليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.


>- اقتياد تيمور السبكى إلى السجن لتنفيذ حكم حبسه 3 سنوات بقضية "سب سيدات مصر"

- محكمة جنح أكتوبر تقضى بحبس تيمور السبكى 3 سنوات بتهمة إهانة نساء مصر

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مصر 365

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