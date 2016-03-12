الرئيس التونسى يتبرع بشهر من راتبه لصالح صندوق مكافحة الإرهاب

توجّه رئيس تونس الباجى قايد السبسى صباح السبت، لمركز البريد فى وسط العاصمة حيث قام بالتبرّع بشهر عمل لفائدة صندوق مكافحة الإرهاب كمساهمة رمزيّة لدعم المؤسستين الأمنية والعسكرية.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية أن السبسى دعا كل التونسيين داخل وخارج أرض الوطن لدعم مجهودات الدولة فى حربها على الارهاب.

وقد أشاد السبسى بتضحيات وبطولات أهالى منطقة بن قردان خاصة، والجنوب بصفة عامة فى الوقوف إلى جانب قواتنا الأمنية والعسكريّة للتصدّى للمحاولات الجبانة لاستهداف مراكز السيادة والنيل من أمن واستقرار المواطنين.

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