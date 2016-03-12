مسؤولون عراقيون: هجوم كيماوى لداعش يقتل طفلة ويصيب 600 شخص

>قال مسؤولون عراقيون إن تنظيم الدولة الإسلامية شن هجوما كيماويا، ما أسفر عن مقتل طفلة تبلغ من العمر ثلاثة أعوام وإصابة حوالى 600 شخص بالقرب من مدينة كركوك شمالى البلاد.

قال مسؤولون أمنيون ومسؤولون فى مستشفى إن الهجوم الأخير وقع فى وقت مبكر من اليوم السبت فى بلدة تازة الصغيرة، التى قصفت بوابل من الصواريخ تحمل موادا كيماوية قبل ثلاثة أيام.

قال حلمى حمدي، الممرض فى مستشفى تازة، إن المصابين يعانون من الإصابة بحروق واختناق وجفاف، وتم نقل ثمانية أشخاص إلى بغداد لتلقى العلاج، تحدث المسؤولون الأمنيون شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين باطلاع الصحفيين.

وقال مسؤولون أمريكيون وعراقيون إن القوات الخاصة الأمريكية ألقت القبض على زعيم وحدة بتنظيم الدولة يحاول تطوير أسلحة كيماوية فى مداهمة جرت الشهر الماضى شمالى العراق.

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