اقتياد تيمور السبكى إلى السجن لتنفيذ حكم حبسه 3 سنوات بقضية "سب سيدات مصر"

توجه، منذ قليل، تيمور السبكى، أدمن صفحة "يوميات زوج مطحون" على "فيس بوك"، وسط حراسة أمنية مشددة، إلى محبسه بمعسكر الأمن المركزى، لتنفيذ الحكم عليه بالحبس 3 سنوات.

وكانت محكمة جنح أول أكتوبر، قضت، اليوم السبت، بالحكم على تيمور السبكى بالحبس 3 سنوات فى الاتهامات الموجهة إليه، بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

يذكر أن النائب العام المستشار نبيل صادق، قد قرر إحالة تيمور السبكى إلى محكمة جنح أول أكتوبر، على خلفية التصريحات التى أدلى بها فى أحد البرامج.

وأنكر تيمور السبكى الاتهامات التى وجهت إليه، وأدعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهن كل تقدير واحترام، موضحًا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارًا رسميًا عن تلك التصريحات.

- محكمة جنح أكتوبر تقضى بحبس تيمور السبكى 3 سنوات بتهمة إهانة نساء مصر