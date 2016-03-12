جلسة استئناف تيمور السبكى على حكم حبسه 3 سنوات بـ"سب سيدات مصر" 30 مارس

حددت محكمة جنح مستأنف أول أكتوبر جلسة 30 مارس المقبل لنظر استئناف تيمور السبكى على حكم حبسه 3 سنوات و غرامة 200 جنيه، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وتكدير الأمن والسلم العام، وسب وقذف سيدات مصر ، وذلك أثناء ظهوره بأحد البرامج.

جاء ذلك بعد أن تقدم تيمور السبكى باستئناف على حكم حبسه عقب صدور قرار المحكمة وقبل مغادرته متوجها لمحبسه بمعسكر الأمن المركزى.

وكان تيمور السبكى، قد أنكر الاتهامات التى وجهت إليه، و ادعى عدم قصده توجيه أى إساءة لسيدات مصر، وأنه يكن لهم كل تقدير واحترام، موضحا أن تصريحاته فهمت على محمل خاطئ، وأنه خرج وقدم اعتذارا رسميا عن تلك التصريحات .

محكمة جنح أكتوبر تقضى بحبس تيمور السبكى 3 سنوات بتهمة إهانة نساء مصر

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