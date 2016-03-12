أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام دار الحكمة للمطالبة بتأمين المستشفيات

Google+ Print
بالصور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام دار الحكمة للمطالبة بتأمين المستشفيات بالصور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام دار الحكمة للمطالبة بتأمين المستشفيات
نظم منذ قليل أعضاء النقابة العامة للأطباء، وقفة احتجاجية سلمية أمام دار الحكمة وجميع المستشفيات الكبرى بالجمهورية، للمطالبة بتأمين المستشفيات، بمشاركة الدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر وأعضاء النقابة.

وحمل أعضاء النقابة المشاركين فى الوقفة لافتات مكتوب عليها "كرامة الطبيب من كرامة المواطن، مطلوب تأمين المستشفيات، محاكمة أمناء الشرطة المعتدين على المطرية، قانون يجرم الاعتداء على الأطباء".

وكانت النقابة العامة للأطباء قد دعت جميع أعضائها للمشاركة فى الوقفة، للمطالبة بكرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة فى محاسبة المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار تطبيق حوالى 50% من المستشفيات الحكومية العلاج المجانى، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، بجانب الاستعداد لإغلاق العيادات الخاصة أو تقديم الكشف مجانا للمرضى فى 19 مارس الجارى.

وقفة الأطباء -دار الحكمة (1)

وقفة الأطباء -دار الحكمة (2)

وقفة الأطباء -دار الحكمة (3)

وقفة الأطباء -دار الحكمة (4)

وقفة الأطباء -دار الحكمة (5)


>نقابة الأطباء: إحالة مدير مستشفى طلخا للتأديب بعد امتناعه عن "العلاج المجانى"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365