بالصور.. وقفة احتجاجية للأطباء أمام دار الحكمة للمطالبة بتأمين المستشفيات

نظم منذ قليل أعضاء النقابة العامة للأطباء، وقفة احتجاجية سلمية أمام دار الحكمة وجميع المستشفيات الكبرى بالجمهورية، للمطالبة بتأمين المستشفيات، بمشاركة الدكتورة منى مينا والدكتور إيهاب الطاهر وأعضاء النقابة.

وحمل أعضاء النقابة المشاركين فى الوقفة لافتات مكتوب عليها "كرامة الطبيب من كرامة المواطن، مطلوب تأمين المستشفيات، محاكمة أمناء الشرطة المعتدين على المطرية، قانون يجرم الاعتداء على الأطباء".

وكانت النقابة العامة للأطباء قد دعت جميع أعضائها للمشاركة فى الوقفة، للمطالبة بكرامة الطبيب وتأمين المستشفيات وتفعيل قوانين الدولة فى محاسبة المعتدين على الأطباء والمنشآت الطبية.

ويأتى ذلك بالتزامن مع استمرار تطبيق حوالى 50% من المستشفيات الحكومية العلاج المجانى، تنفيذا لقرارات الجمعية العمومية، بجانب الاستعداد لإغلاق العيادات الخاصة أو تقديم الكشف مجانا للمرضى فى 19 مارس الجارى.

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