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صيدلى يقتل لصا أثناء محاولته سرقة منزله والاعتداء على زوجته فى السويس

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صيدلى يقتل لصا أثناء محاولته سرقة منزله والاعتداء على زوجته فى السويس صيدلى يقتل لصا أثناء محاولته سرقة منزله والاعتداء على زوجته فى السويس
لقى لص مصرعه فى السويس، بعدما تسلل لمنزل صيدلى بهدف السرقة، وتمكن الصيدلى من تسديد ضربة له أودت بحياته.

كان اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من العميد محمد شرباش رئيس إدارة البحث الجنائى، يفيد بمصرع لص خلال سرقة منزل صيدلى بدائرة قسم فيصل.

تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد محمد والى أن اللص تسلل صباح اليوم لمنزل الصيدلى بمدينة السلام 1، بعد كسر الباب، وغافل صاحب المنزل وقيده، ليتسنى له جمع ماخف حمله وغلا ثمنه.
>وحاول اللص التعدى على زوجة الصيدلى، إلا أنه تمكن من فك قيده، وخلع " ضلفة " شباك من مكانها، وهوى بها على اللص، فلقى مصرعه فى الحال.

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