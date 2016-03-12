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مدرب نجيريا يستبعد 5 لاعبين أخرين قبل مواجهتي مصر

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مدرب نجيريا يستبعد 5 لاعبين أخرين قبل مواجهتي مصر مدرب نجيريا يستبعد 5 لاعبين أخرين قبل مواجهتي مصر

بعد استبعاده لـ3 لاعبين بسبب تأخرهم عن الانضمام لمعسكر الفريق، قرر سامسون سياسيا زيادة العدد إلى 8 بعد إقصائه لـ5 أخرين.

فكل من كريستوفر ماداكي وأوكي أوجاجاتيوهو وحسن ياو وبرنس أجريه وإزيكيل باسيي استبعدهم سياسيا لعدم ظهورهم بشكل جيد في مباراة ودية تجريبية خاضها ضد فريق الدوري النيجيري انتهت بالتعادل السلبي.

ولم يتبق في المعسكر الحالي – الذي سيشهد انضمام المحترفين – سوى 13 لاعبا فقط.

ويحل منتخب مصر ضيفا على نيجيريا يوم 25 مارس الجاري ثم يتواجه الفريقان مجددا بعد 4 أيام في استاد برج العرب بالإسكندرية.

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