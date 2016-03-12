سباليتي مدافعا عن صلاح ودجيكو: بحثكم عن كبش فداء هو سبب تمزق الفريق

انتقد لوتشيانو سباليتي مدرب روما الصحفيين الذين ألقوا باللوم على مهاجمي الفريق الذين أهدروا فرصا كثيرة أمام ريال مدريد الثلاثاء الماضي في دوري أبطال أوروبا.

وخسر روما أمام مضيفه الفريق الملكي بهدفين دون مقابل ليودع المسابقة بعدما أضاع لاعبوه عدة فرص للتسجيل كان أبرزها من النجم المصري محمد صلاح.

وقال سباليتي للصحفيين:"اعتقدت أنكم ستشيدون بما قدمناه أمام ريال مدريد".

وأضاف "اللاعبون يخطئون وأنتم مباشرة تطلبون عدم مشاركتهم مرة أخرى، هذا ما يمزق الفريق".

وتابع "هناك شيء أخر، لقد ركزتم على أولئك الذين أضاعوا الفرص، بعض اللاعبين فعلوا ذلك أيضا".

وواصل "وكأنكم تبحثون عن كبش فداء لتلومونه على الهزيمة أمام ريال مدريد، لا تنسوا أيضا أننا نتلقى أهدافا من الممكن تفاديها، حتى لو كانت من ريال مدريد".

وأكمل "لا أريد لأحد أن يشعر بالراحة وكأن الخطأ ارتكبه زميله المهاجم الذي أهدر الفرصة، لو كانت التمريرة أفضل ربما سكنت الكرة الشباك. أريد منهم التفكير بهذه الطريقة".

وأتم "إدين دجيكو سيلعب غدا لأنكم مهدتم الطريق لإبعاده بعد كل ما كتبتموه".