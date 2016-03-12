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تأجيل محاكمة ريهام سعيد بتهمة تشويه سمعة الفنانة زينة لـ26 مارس

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تأجيل محاكمة ريهام سعيد بتهمة تشويه سمعة الفنانة زينة لـ26 مارس تأجيل محاكمة ريهام سعيد بتهمة تشويه سمعة الفنانة زينة لـ26 مارس

ريهام سعيد (أرشيفية)

أجلت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عامر، محاكمة الإعلامية ريهام سعيد، بتهمة تشويه سمعة الفنانة زينة، في الدعوى رقم 610 جنح أول أكتور لجلسة 26 مارس للاطلاع.

كان عاصم قنديل، محامي الفنانة زينة، تقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذيعة ريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير» بقناة النهار.

وقال محامي زينة، في بلاغه، إن ريهام سعيد، عملت على تشويه سمعة زينة والتشهير بها من خلال استضافة الصحفي أحمد الهواري الذي تحدَّث عن مشكلة زينة مع أحمد عز، مدعيًا أن الفنانة كانت على علاقة برجل أعمال، هو والد أطفالها.

واتهم محامي زينة، في بلاغه ريهام سعيد بتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة ما يعرضها للمساءلة القانونية.

 

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