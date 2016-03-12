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غداً.. عمرو خفاجي يواجه ساندرا نشأت ومروى مزيد في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

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غداً.. عمرو خفاجي يواجه ساندرا نشأت ومروى مزيد في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي غداً.. عمرو خفاجي يواجه ساندرا نشأت ومروى مزيد في «الستات مايعرفوش يكدبوا» على سي بي سي

عمرو خفاجي

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا”، الذي تقدمه الإعلامية مفيدة شيحة ومنى عبد الغني على شاشة سي بي سي، الإعلامي عمرو خفاجي، في مواجهة لأول مرة وجهاً لوجه أمام كل من ساندرا نشأت ومروى مزيد ومها موسي، وذلك يوم غدا الأحد في تمام الثالثة عصرا.

ويتحدث خفاجي خلال الحلقة عن ارائه السياسية والاجتماعية، ويكشف عن مواقفه في الحب، وما دور المرأة في حياته، كما يوضح رؤيته للمجتمع المصري الآن. كما يتطرق الحوار عن آراء خفاجي في الإعلام حاليا، وما دور الإعلامي الحقيقي، وكيف يرى الأداء الإعلامي خلال الفترة الحالية، ويتحدث عن رحلته الإنسانية والإعلامية التي خاضها، وما التحديات التي ظهرت أمامه، وكيف تغلب عليها.

برنامج “الستات مايعرفوش يكدبوا ” ظهر بعد عيد الفطر بشكل جديد تماما تتسم حلقاته بالجرأة والحيوية والقصص الحقيقية التي يحكيها أصحابها، كما قدم البرنامج في شكله الجديد عددا من المواجهات الساخنة فاستضاف المخرج الكبير خالد يوسف في مواجهة شرسة مع ضيفات البرنامج في الحلقة الأسبوعية “رجل وخمس ستات “، كما استضاف في حلقة مماثلة الإعلامي المثير للجدل تامر أمين وفي حلقة “امرأة وخمس رجال” استضاف الدكتورة هبة قطب في مواجهة مع عدد من الشخصيات العامة التي لها تحفظات عليها، وقد حققت هذه الحلقات اهتماما انعكس على نسب مشاهدات عالية وتفاعلات غير مسبوقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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