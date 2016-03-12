وفد صينى فى زيارة لجامعة "قناة السويس" لتطوير العلاقات التعليمية

استقبل الدكتور عاطف أبو النور، نائب رئيس جامعة قناة السويس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من جامعة بكين بدولة الصين، اليوم، السبت، وذلك فى إطار تطوير سبل العلاقات التعليمية والدراسية بين الجامعتين تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب، رئيس الجامعة.

وقال الدكتور عاطف أبو النور، فى تصريحات صحفية إن العلاقة بين جامعة قناة السويس والجانب الصينى قوية وممتدة فى جميع المجالات، مؤكدا على أن زيارة جامعة بكين اليوم فى غاية الأهمية، خاصة أن الجامعة تفتتح قريبا كلية الألسن، التى سيضم لها قسم اللغة الصينية.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة إلى أن طلاب جامعة قناة السويس بالصين أكثر من أى جامعة أخرى، وهذا دليل على حسن التعاون مع الجانب الصينى.

وأوضح الدكتور عاطف أبو النور أن الزيارة تهدف إلى التعريف بجامعة بكين والخدمات التى يمكن أن تقدمها لجامعة قناة السويس، وكيفية زيادة عدد المنح الدراسية لطلاب جامعة قناة السويس من جانب جامعة بكين فى المجالات الدراسية المختلفة.

وتناولت الزيارة تاريخ العلاقات القوية بين مصر والصين خاصة فى الجانب التعليمى والعلاقة بين جامعة قناة السويس وجامعات الصين المختلفة، ودور معهد كونفشيوس فى تعليم طلاب الجامعة اللغة الصينية، ودور قسم اللغة الصينية بكلية الآداب فى تطوير أداء طلاب قسم اللغة الصينية.

كما تناولت الزيارة كيفية زيادة أعداد الطلاب الدارسين للغة الصينية فى معهد كونفشيوس، وقسم اللغة الصينية بكلية الآداب، وزيادة أعداد الطلاب الصينيين الدارسين لـ"اللغة العربية" بالجامعة.

حضر الزيارة الدكتور حسن رجب، المشرف على قسم اللغة الصينية بكلية الآداب، والدكتور سيد عبيد، مدير مركز اللغة العربية بالجامعة.



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نائب رئيس الجامعة يستقبل رئيس وفد بكين



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اثناء استقبال الوفد بمكتب نائب رئيس جامعة القناة



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عضوة بوفد بكين تصافح نائب رئيس الجامعة



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عضو بالوفد يصافح نائب رئيس الجامعة



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صورة جماعية لوفد بكين اثناء الزيارة

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