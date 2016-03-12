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محافظ الوادي الجديد يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب غدًا

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محافظ الوادي الجديد يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب غدًا محافظ الوادي الجديد يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب غدًا

اللواء محمود عشماوي

مراسل «ONA»:

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، أنه سوف يتم تدشين منتدى الحوار الوطنى للشباب غدًا الأحد ، بقاعة المؤتمرات بديوان عام المحافظة في العاشرة صباحا .

وقال عشماوى، في بيان صحفي اليوم، إن المنتدى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح في إطار مبادرته بأن عام 2016 “عام الشباب”، مشيرًا إلى أن هناك اهتماما واضحًا من القيادة السياسية بالشباب من خلال التركيز على تعليم الشباب وكيفية تعاملهم مع المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية والحياتية لاستغلال طاقاتهم لتكون منتجة .

ووجه المحافظ، رسالة للشباب مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهود بأفكار جديدة وبناءه للنهوض بمصر اقتصاديًا وتنمويًا للوصول بها إلى بر الأمان .

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أونا

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