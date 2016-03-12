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إضراب محامين بمحكمة شبين الكوم اعتراضا على قاضى دائرة الجنايات

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محكمة شبين الكوممراسل «ONA»:

دخل ظهر السبت، عدد من المحاميين بالدائرة الثانية بقطاع الجنايات بمحكمة شبين الكوم  بمحافظة المنوفية فى إضراب عن العمل معلنين الدخول فى اعتصام مفتوح داخل المحكمة للمطالبة بنقل المستشار أحمد همام رئيس الدائرة.

واشتكى المحامون المعتصمون من قيام قاضى الدائرة بعدم إثبات مرافعاتهم داخل محاضر الجلسات, إضافة إلى تعنته الشديد مع المحاميين فى التعامل وطريقة الحديث.

وأضاف المحامون، في بيان لهم حصل مراسل«ONA» على نصه، أن القاضى يأخذ المتهم بذنب المحامي ولا يراعى عمله .

وأكد المحامون، أنهم لن يفضوا اعتصامهم حتى رحيل القاضى عن الدائرة نهائيا, مضيفين أنهم يريدون قاضيا يحكم بالعدل وليس قاضى لايراعى ضميره ويعمل برأيه وأفكاره فقط.

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