أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

محافظ المنوفية: منافذ لحوم بلدية طازجة بسعر 55 جنيه للكيلو بجميع المراكز

Google+ Print
محافظ المنوفية: منافذ لحوم بلدية طازجة بسعر 55 جنيه للكيلو بجميع المراكز محافظ المنوفية: منافذ لحوم بلدية طازجة بسعر 55 جنيه للكيلو بجميع المراكز

محافظ المنوفية وقادة جهاز الخدمة الوطنية

مراسل «ONA»:

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الشبت، اللواء مصطفى كمال الدين نائب رئيس الخدمة الوطنية، ومجموعة من قادة القوات المسلحة للتنسيق بشأن طلب المحافظ بتغطية جميع مراكز المحافظة بمنافذ اللحوم البلدية الطازجة.

واتفق المحافظ، بحسب بيان للمحافظة اليوم، مع قادة القوات المسلح بالمحافظة، على أن يتم تغطية جميع مراكز المحافظة بواقع 3-4 أيام فى الأسبوع باللحوم البلدية الطازجة ومذبوحة بذات يوم البيع.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن بتوفير أماكن لبيع هذه اللحوم، مشددًا على ضرورة ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن 55 جنيه للكيلو فقط.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لوضع الآليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه ولتأكيد عدم تجاوز السعر المحدد بمعرفة المحافظة والقوات المسلحة، بحضور جميع رؤساء المدن والاحياء ومديرى مديرية .

يأتى هذا الاتفاق فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار، وتوفير جميع السلع الضرورية وخاصة اللحوم بأسعار تقل عن مثيلتها فى السوق .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه