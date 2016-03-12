محافظ المنوفية: منافذ لحوم بلدية طازجة بسعر 55 جنيه للكيلو بجميع المراكز

مراسل «ONA»:

التقى الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، الشبت، اللواء مصطفى كمال الدين نائب رئيس الخدمة الوطنية، ومجموعة من قادة القوات المسلحة للتنسيق بشأن طلب المحافظ بتغطية جميع مراكز المحافظة بمنافذ اللحوم البلدية الطازجة.

واتفق المحافظ، بحسب بيان للمحافظة اليوم، مع قادة القوات المسلح بالمحافظة، على أن يتم تغطية جميع مراكز المحافظة بواقع 3-4 أيام فى الأسبوع باللحوم البلدية الطازجة ومذبوحة بذات يوم البيع.

وكلف المحافظ، رؤساء المدن بتوفير أماكن لبيع هذه اللحوم، مشددًا على ضرورة ألا يزيد سعر البيع للمستهلك عن 55 جنيه للكيلو فقط.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع يوم الثلاثاء القادم، لوضع الآليات لتطبيق ما تم الاتفاق عليه ولتأكيد عدم تجاوز السعر المحدد بمعرفة المحافظة والقوات المسلحة، بحضور جميع رؤساء المدن والاحياء ومديرى مديرية التموين .

يأتى هذا الاتفاق فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لضبط الأسعار، وتوفير جميع السلع الضرورية وخاصة اللحوم بأسعار تقل عن مثيلتها فى السوق .