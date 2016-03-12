الإيطالى ديبالا: ساسولو أصبح فريقًا كبيرًا

أشاد مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي, باولو ديبالا, بالأداء الذي قدمه ساسولو في المباراة التي فاز فيها اليوفي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، معتبرا أنهم أصبحوا فريقا كبيرا.

وقال اللاعب الأرجنتيني في تصريحات نقلها موقع “فورزا إيطاليا” اليوم السبت “أعتقد أن ساسولوا يثبتون أنفسهم كفريق كبير. ولقد لعبنا بشكل جيد للغاية في الشوط الأول لكن قل الأداء من جانبنا في الشوط الثاني. غير أن المهم هو أننا تمكنا من تحقيق الفوز”.

وحول فرص البيانكونيري في لقاء العودة أمام بايرن ميونيخ بدور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا قال ديبالا “لا يوجد شيء مستحيل في الحياة وحتى في كرة القدم”.

يذكر أن مباراة الذهاب في إيطاليا انتهت بتعادل الفريق البافاري مع فريق السيدة العجوز إيجابيا بهدفين لكليهما مما يعقد الأمور في لقاء الأليانز أرينا.