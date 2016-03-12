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طيران التحالف يقتل 10 ويصيب 12 من داعش بقرية بشير جنوبي كركوك

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طيران التحالف يقتل 10 ويصيب 12 من داعش بقرية بشير جنوبي كركوك طيران التحالف يقتل 10 ويصيب 12 من داعش بقرية بشير جنوبي كركوك

ارشيفية

قصف طيران التحالف الدولي مسلحي تنظيم “داعش” بقرية بشير جنوبي محافظة كركوك شمالي العراق, مما أسفر عن مقتل 10 وإصابة 12 آخرين من مسلحي التنظيم.. كما قتل 13 إرهابيا آخرين بنيران القوات العراقية في بيجي وكركوك.

وقال مصدر عسكري اليوم السبت إن طائرات من التحالف من طراز”إف 16″ قصفت الليلة الماضية موقعين بقرية “بشير” يستخدمهما التنظيم لقصف المدنيين في ناحية “تازة” يوم الثلاثاء الماضي بقذائف تحمل مادة كيميائية سامة.

وعلى صعيد متصل, قتلت القوات العراقية – مدعومة بالحشد الشعبي – 9 إرهابيين من داعش بقضاء “بيجي” في محافظة صلاح الدين شمالي العراق, ودمرت عددا من سيارات التنظيم خلال هجوم التنظيم بمنطقة جبال محكول شمالي “بيجي”.

كما أحبطت قوات “البيشمركة” الكردية هجوما لداعش الليلة الماضية استهدف مقر قيادة محور غرب كركوك.. وقال قائد محور غرب كركوك في البيشمركة, كمال كركوكي, في تصريح صحفي, إن قوات البيشمركة قتلت انتحاريين يحملون أحزمة ناسفة من داعش قبل أن يفجروا أنفسهم”, وأن جثث أربعة من داعش بحوزة “البيشمركة”, دون وقوع خسائر بالقوات الكردية التي أطلقت النار على الانتحاريين.

من جهة أخري, وصلت قطع مدفعية وراجمات صواريخ لتعزيز قوات الجيش العراقي التابعة لفرقة المشاة الخامسة عشرة في منطقة قضاء مخمور, والتي تستعد لخوض معركة تحرير الموصل مركز محافظة نينوى شمالي غرب العراق من قبضة داعش.

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