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محافظ الشرقية: رئيس الوزراء قرر تخصيص أراض لإقامة مشروعات عامة بالمحافظة

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محافظ الشرقية: رئيس الوزراء قرر تخصيص أراض لإقامة مشروعات عامة بالمحافظة محافظ الشرقية: رئيس الوزراء قرر تخصيص أراض لإقامة مشروعات عامة بالمحافظة

أعلن محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد إصدار المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارات بتخصيص عدد من الأراضي أملاك الدولة لإقامة مشروعات ذات نفع عام في القطاعات التنموية والخدمية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ، في بيان له اليوم السبت، أن القرارات شملت تخصيص 500 متر مربع بحوض البحيرة والسواقي رقم 7 بقرية العواسجة مركز ههيا , لصالح مديرية التربية والتعليم بالمجان , لضمها إلى مدرسة العواسجة رقم 1 , و374 مترا مربعا بحوض الدلالة بقرية الصنافين البحرية مركز منيا القمح , لصالح مديرية أمن الشرقية بالمجان , لإقامة نقطة شرطة عليها , و118 مترا مربعا بحوض الكبار بقرية كفر حماد مركز كفر صقر , لصالح وزارة الكهرباء , بالثمن الذي تحدده اللجان المختصة , لإقامة لوحة توزيع كهرباء عليها .

وفي سياق متصل، أعلن المحافظ أن وزير الزراعة الدكتور عصام فايد , وافق على استثناء مساحة 7 أفدنة و17 قيراطا أراض زراعية, من قرار حظر البناء , لإقامة 6 مشروعات ذات نفع عام عليها , في قطاعي التعليم والصرف الصحي .

وأوضح المحافظ أن الاستثناء شمل 540 مترا مربعا أملاك دولة بحوض المسلمية بناحية صان الحجر , لإقامة عمارات سكنية عليها , و 8 قراريط و16 سهما , متبرع بها , بحوض الثلث في عزبة عبد الله صالح مركز منيا القمح , لإقامة مدرسة إعدادية عليها , و4 قراريط و 3 أسهم أملاك دولة , بحوض البحيرة الصغيرة بقرية كفر أباظة مركز الزقازيق
> لعمل توسعة بمدرسة النصر الابتدائية بالقرية .

كما تضمنت قرارات الاستثناء , مساحة 6 أفدنة و8 قراريط و3 أسهم , ملك أهالي , بحوض الزعفرانة نمرة 7 بقرية كفر دنوهيا مركز الزقازيق , لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي و 14 قيراطا أملاك دولة, بحوض خارج الزمام بقرية الطحاوية مركز بلبيس , لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي , و3 قراريط متبرع بها , بحوض الخفجي بقرية سوادة مركز فاقوس , لإقامة محطة معالجة للصرف الصحي .

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