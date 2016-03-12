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بشرى.. مصل جديد يساهم فى الإقلاع عن تدخين السجائر

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بشرى.. مصل جديد يساهم فى الإقلاع عن تدخين السجائر بشرى.. مصل جديد يساهم فى الإقلاع عن تدخين السجائر
ربما حاولت الإقلاع عن التدخين مرارا وتكرارا، ولكن باءت محاولاتك بالفشل فى النهاية إما لتعرضك لضغوطك نفسية شديدة دفعتك لهذه العادة الضارة مجدداً أو بسبب تعودك على تأثير النيكوتين وعدم تحملك لنقص مستوياته فى المخ.

وعلى الرغم من طرح وسائل عديدة للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين مثل اللاصقة وعلكة النيكوتين وبعض الأدوية إلا أنها لم تكن كافية لهجر هذه العادة الضارة وتأثيراتها كانت محدودة، وكما تم الإعلان مؤخرا عن لقاحات لمكافحة التدخين إلا إن التجارب العملية أثبتت فشلها.

ولكن تمكن مؤخرا فريق من العلماء بمعهد سكريبس كاليفورنيا الأمريكى من تطوير مصل جديد يساهم فى الإقلاع عن التدخين حيث يحد من تأثير مركب النيكوتين على مستقبلات المخ، وذلك عن طريق زيادة أعداد الأجسام المضادة التى ترتبط بالنيكوتين، وبالتالى يقل ويتأخر تأثيره كثيرا، وهو ما سيحد مع مرور الوقت من الحاجة لتدخين السيجارة.

وأثبتت التجارب الحيوانية التى أجريت على الفئران أن المصل الجديد ظهر تأثيره خلال أول 10 دقائق من حقنه، وكانت النتائج إيجابية للغاية، ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية على الإنسان قريبا.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية Journal of Medicinal Chemistry.


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