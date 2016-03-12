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أشهر كذبة "من بكرة هبدأ الدايت".. خطوات تساعدك على تنفيذ قرار بدء الرجيم

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أشهر كذبة "من بكرة هبدأ الدايت".. خطوات تساعدك على تنفيذ قرار بدء الرجيم أشهر كذبة "من بكرة هبدأ الدايت".. خطوات تساعدك على تنفيذ قرار بدء الرجيم
"هبدأ الرجيم من بكرة" تعد من الأكاذيب الشائعة، فاتخاذ قرار بالبدء فى اتباع نظام غذائى للتخسيس من أصعب القرارات خاصة لمن يعانون السمنة المفرطة، أو أولئك المحبين للطعام بشراهة، ومن يعانون مشكلات فى ضبط النفس ولا يتمكنون من السيطرة على شهيتهم، وغير ذلك.

أوضح الدكتور محمود أمجد استشارى النحافة والسمنة، أن هناك عدة نصائح حال تنفيذها تجعل الفرد يقبل على الرجيم بل ويتمسك به لتحقيق هدفه وأهمها:

1.الرجيم وسيلة للوصول لقوام رشيق، لذا عليك البدء فيه منذ تلك اللحظة.

2.الطعام الصحى يجعلك أكثر شبابا وبشرتك أكثر نضارة حتى وإن لم تنقص وزنك فستظهر بأصغر من سنك.

3.كلما تراجعت عن الرجيم فكر فى حلم القوام الممشوق وارتداء الملابس صغيرة المقاس.

4. تذكر أن البدانة تعيقك عن ممارسة أنشطتك الاجتماعية، وتحد من فرص حياته فى كل المجالات.

5. فكر فى أن السمنة تقلل من العمر، وتحد من النشاط، وتزيد الأمراض، الخجل والعزلة.

6.لعدم التراجع عن الدايت التزم باليوم المفتوح، الذى تعوض فيه قليلا من حرمانك باقى الأسبوع.

7.لضمان اتباع الرجيم يجب البعد عن الأنظمة غير المتزنة أو غير العقلانية، كرجيم النوع الواحد من الطعام أو الرجيم الكيميائى ورجيم إنقاص الوزن السريع.

8.لعدم التراجع يجب أن تتبع نظام للتثبيت حال التوقف عن الرجيم، حتى لا تكتسب وزنا مضاعفا فى وقت قصير ما يصيبك بالإحباط.

9.ركز فى رجيمك على تناول ما يحسن مزاجك، كالفاكهة المسموحة من برتقال ويوسفى، وبعض الشيكولاتة السوداء، وعصير الليمون الخالى من السكر، حتى لا تشعر بالعصبية والضيق وتتوقف عن الدايت.

10.كافئ نفسك فى الفترة الأولى من الرجيم فى اليوم المفتوح بتناول وجبتك الدسمة المفضلة ليصبح ذلك حافزا لإكمال نظامك الغذائى.


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