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في مثل هذا اليوم – أول لاعب من ذوي البشرة السمراء يخوض مباراة دولية

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في مثل هذا اليوم – أول لاعب من ذوي البشرة السمراء يخوض مباراة دولية في مثل هذا اليوم – أول لاعب من ذوي البشرة السمراء يخوض مباراة دولية

في القرن الماضي ربما كان من المستحيل أن يلعب أصحاب الأصول الإفريقية أو ذوي البشرة السمراء مباراة كرة قدم على الصعيد الدولية بسبب العنصرية.

ففي عام 1917 مثلا اعترضت تشيلي على إشراك أوروجواي للثنائي إيزابلينو جرادين وخوان ديلجادو ذوي البشرة السمراء في مباراة البلدين بأول نسخة من كوبا أمريكا.

لكن الثنائي الأوروجوياني ليسا أول من يخوض مباراة دولية في تاريخ كرة القدم، صاحب هذا اللقب هو الاسكتلندي أندرو واتسون الذي لعب لبلاده مباراة دولية أمام إنجلترا في 12 مارس عام 1881.

أسرة ثرية

على عكس ما كان معروفا آنذاك عن أصحاب البشرة السمراء بأنهم فقراء نظرا للتفرقة العنصرية وقتها لكن واتسون كان من أسرة ثرية فهو ولد لأب اسكتلندي أبيض يدعى بيتر ميلر واتسون كان يمتلك مزرعة سكر لكن والدته كانت من مستعمرة بريطانية هي جزر جيانا.

واتسون كأي شاب ثري آنذاك ارتاد الجامعة في جلاسجو لكنه تركها وبدأ مشواره مع الكرة مع فريق ماكسويل قبل أن ينتقل لبارك جروف عام 1876 ثم النقلة الكبرى مع نادي كوينز بارك الاستكلندي.

المشاركة الدولية

استدعى واتسون لمنتخب اسكتلندا لأول مرة عام 1881 وخاض مباراته الأولى أمام إنجلترا وانتصر فيها الاسكتلنديون 6-1 قبل أن يلعب مجددا أمام ويلز بعدها بأيام وفازت بلاده 5-1.

لم يستطع واتسون أن يشارك سوى 3 مرات مع بلاده نظرا لانتقاله إلى لندن واضطرار الاتحاد الاسكتلندي لاختيار لاعبين موجودين في اسكتلندا فقط.

واتسون لم يكن فقط أول لاعب أسمر يلعب لاسكتلندا بل كان الأول الذي يشارك في بطولة كأس إنجلترا مع فريق سويفتس الإنجليزي الذي انتقل إليه عام 1882.

الطريف أنه ظل الاسكتلندي الأسمر الوحيد الذي شارك دوليا مع الأول حتى عام 2004 عندما لعب نيجيل كواشي مباراة دولية مع اسكتلندا.

كواشي كان لاعبا يحمل الجنسيتين الإنجليزية والغانية ولعب لمنتخب شباب إنجلترا لكن جده كان اسكتلنديا وبالتالي سمح له باللعب لمنتخب اسكتلندا.

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