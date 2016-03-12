تعرّفي على مجموعة سبورتماكس الخريفية

أستمدت مجموعة سبورتماكس Sportmax أيحاءاتها من المغرب ومن العملانية الحضارية التي تفرضها الملابس العسكرية، غير أن كلا الأسلوبين خضعا لغربلة، الأمر الذي سمح للأنماط الغير المتوقعة والزخرفات الجديدة في الظهور بطريقة نظيفة ومضبوطة. إمرأة سبورتماكس هي، كما هو الحال دائماً، صارخة وديناميكية في حركتها اليومية المليئة بالثقة.

التأثيرات الغرافيكية هذا الموسم غريبة ولكن تمت مقاربتها بعناية. استلهمت المرقعات الجلدية اليدوية المستخدمة على الجاكيتات المربعة والمعاطف الطويلة والضيقة من البلاط المغربي اليدوي الصنع. أما البساط البدوي المقلم فشكل مصدر إلهام للخطوط الدقيقة التي ظهرت على المعاطف الصوفية حيث إتخذت نمط الشرائط الملصوقة على قطعٍ مربعةٍ.

حسّ الصناعة الحرفية إخترقت الأعمال اليدوية في هذه المجموعة ولكن الملابس حافظت على أصالتها. لوحة بألوان البيج الأكرو، البني الشوكولا، الأسود والأخضر الكاكي أعطى الملابس لمسة رياضية بينما ظهرت الصور الظلية بنقاوة وبساطة فائقة. برز الكاحلان على الرغم طول الملابس، في حين منحت الطبقات في القمصان سحراً طويل الأمد. من فساتين بجلد السويد والساتين ذات الثنيات الى المعاطف الصوفية الطويلة والسترات، كلها جاءت بقصاتٍ مشطوبة عند الجانب مما جعل إمرأة سبورتماكس تخطو الى الأمام بكل ثقة وحرية تامين.

التأثيرات العسكرية أضافت لمسة غير رسمية وعملانية. فرأينا أنماط التمويه على درزات المعاطف المبطنة والكنزات أيضاً، وكذلك استخدمت السحاب والحلقات على شكل D كما الأحزمة للتخفيف من الأحجام خاصةً من ناحية الخصر مما منح شكلاً أنثوياً بحتاً.