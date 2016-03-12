«الصحة»: بدء تطبيق الاستراتيجية القومية لمكافحة الدرن «2015- 2030»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن بدء تطبيق الخطة الاستيراتيجية ” 2015 -2030 ” لمكافحة مرض الدرن، والتى تم وضعها بواسطة خبراء من منظمة الصحة العالمية تحت شعار “استيراتيجية القضاء على الدرن”.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إلى أنها تهدف إلى زيادة معدل اكتشاف الحالات لتصل إلى اكثر من 80%، ونجاح علاج الحالات بنسبه أكثر من 90%، كما تهدف أيضا لخفض معدل إنتشار المرض الى اقل من 10 حالات لكل 100 ألف من عدد السكان بحلول عام 2020 .

بدوره، أكد الدكتور وجدى أمين مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن بالوزارة، أنه يتم تنفيذ الاستيراتيجية من خلال عدة محاور منها رسم خريطة للأماكن التى يكثر إنتشار المرض بها والعمل على مكافحته، الاكتشاف المبكر للحالات خاصة بين الفئات عالية الخطورة مثل مرضى الإيدز و قاطني العشوائيات وبين اللاجئين والأمراض التى تؤدى الى نقص بالمناعة، بالإضافة إلى التعاون مع مقدمى الخدمة الصحية من القطاعات الأخرى مثل “التأمين الصحى والسجون والجامعات والوزارات الأخرى”، كذلك التعاون فى مجال التدريب وتبادل الخبرات مع الجهات العالمية والجامعات المصرية

وأضاف مدير البرنامج القومى لمكافحة الدرن، أن من ضمن تلك المحاور تقوية نظام الترصد الوبائى للمرض، والمعامل وتزويدها بأحدث الأجهزة التى تساعد اكتشاف المرض، لافتا إلى أنه تم توريد 9 أجهزة “الجين اكسبرت” عام 2015، ويتم العمل على زيادتها الى 19 جهاز عام 2016 ، بالاضافة الى توافر الادوية وبصورة جيدة مع ضمان جودتها .