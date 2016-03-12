العثور على جثة فتاة بـ«مخر سيول» في قنا‎

مراسل «ONA»:

عثرت الأجهزة الأمنية بقنا، السبت، على جثة فتاة فى العقد الثانى من العمر ملقاة داخل مخر سيول بمنطقة مجمع المواقف بمدينة قنا .

تلقى اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، إخطارا بالعثور على جثة فتاة بمدينة قنا بمخر للسيول.

وكشفت التحريات الأولية، أن الجثة لفتاة فى العقد الثانى من العمر وأنها بكامل ملابسها وبمناظرتها تبين أنها سليمة ولا يوجد بها إصابات أو جروح.

تم انتشال الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة.

وقررت نيابة قسم قنا انتداب الطبيب الشرعى لتشريحها وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.