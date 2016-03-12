صرف ميريهان حسين من نيابة الهرم بعد سماع أقوالها في بلاغها ضد ضابط بسبها

استمعت نيابة الهرم برئاسة المستشار محمد أبو الحسب، اليوم السبت، لأقوال الفنانة ميريهان حسين في بلاغ نقابة المهن التمثيلية بسب الضباط بقسم الهرم لها عقب إلقاء القبض عليها بكمين المنصورية.

وقالت الفنانة في أقوالها أمام شريف رشاد وكيل نيابة الهرم بمعاون محمود سامي المعاون القضائي بالنيابة العامة انها تعرضت للسب بالفاظ بذيئة داخل قسم الهرم وان احد الضباط نعتها بلفظ خارج عندما طالبه نقيب الممثلين اشرف زكي بالاعتذار لها.

وكان تقدم محامي نقابة المهن التمثيلية شعبان سعيد، بتكليف من نقيب الممثلين أشرف زكي ،ببلاغ للمحامي العام لنيابة جنوب الجيزة ضد الضابط مصطفى توفيق لاتهامه بسب الفنانة مريهان حسين بقسم شرطة الهرم

وطالب الفنان أشرف زكي في بلاغه الذي حمل رقم 1117 لسنة 2016، بالمثول أمام النيابة للشهادة ضد الضابط، مشيرا إلى أنه توجه لقسم شرطة الهرم يوم الواقعة وبحضور الضابط سالف الذكر والفنان إيهاب فهمي ومأمور قسم شرطة الهرم، وأثناء محاولة تهدئة الموقف من رؤسائه وطلب الاعتذار للممثلة عما بدر منه من اعتداء، رفض الاعتذار قائلا “مش هعتذر لممثلة …. ”