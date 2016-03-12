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تركيا تعلن مقتل 67 مسلحا كرديا فى ضربات جوية نفذتها فى شمال العراق

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تركيا تعلن مقتل 67 مسلحا كرديا فى ضربات جوية نفذتها فى شمال العراق تركيا تعلن مقتل 67 مسلحا كرديا فى ضربات جوية نفذتها فى شمال العراق

قال الجيش التركى اليوم السبت إنه قتل 67 مسلحا كرديا فى ضربات جوية نفذها على معسكرات ومواقع لتخزين الذخيرة فى شمال العراق.

وأضاف أن طائرات تركية استهدفت مواقع فى قنديل ومتينة وافاسين وحفتانين وباسيان يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستانى.

من ناحية أخرى قال مسؤولون أتراك إن انفجار قنبلة -اُتهم مسلحو حزب العمال الكردستانى بتنفيذه- أصاب سيارة مصفحة تابعة للشرطة قرب الحدود التركية العراقية أمس الجمعة. وأضافوا أن اثنين من أفراد قوة خاصة تابعة للشرطة أصيبا فى الانفجار الذى وقع على طريق فى إقليم هكاري.

وانهار وقف إطلاق النار بين حزب العمال الكردستانى والدولة التركية فى يوليو تموز العام الماضى وتزايدت الهجمات على قوات الأمن التركية وسط تصعيد لأعمال العنف فى منطقة جنوب شرق تركيا التى يغلب على سكانها الأكراد وهو ما أسفر عن مقتل المئات.
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