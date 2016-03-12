صور.. محافظ أسيوط يدشن منتدى الحوار الوطني للشباب

مراسل «ONA»:

دشن المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، السبت، اللقاء التمهيدي الأول لمنتدى الحوار الوطني للشباب تحت عنوان “بقوة شبابها ..تحيا مصر”، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويهدف المنتدى، الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بمبنى ديوان عام محافظة أسيوط، وحضره كافة القيادات التنفيذية والمعنية بالمحافظة وعددا من أعضاء مجلس النواب وعدد كبير من الشباب والفتيات من مختلف قري ومراكز المحافظة، إلى إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات الشبابية كي تكون مؤهلة للعمل السياسي والإداري والمجتمعي.

وأوضح المحافظ، في كلمة له أثناء افتتاح فعاليات المنتدى، أن المنتدى يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي في إطار مبادرته بأن عام 2016 هو عام الشباب، مشيرا إلى أن هناك اهتماما واضحا من القيادة السياسية بالشباب من خلال التركيز على تعليم الشباب وكيفية تعاملهم مع المجتمع وتنمية قدراتهم ومهاراتهم العملية والحياتية لاستغلال طاقاتهم لتكون منتجة.

وقال إن رؤية البرنامج تتضمن فتح قناة اتصال حقيقية بين الدولة والشباب تضمن تبادل الرؤي والتوجهات بشكل حقيقي وتسليط الضوء علي المشكلات والقضايا التي تحظي بأولوية لدي الشباب بالإضافة إلى تفعيل مشاركتهم في صنع القرار .

وأكد أن المبادرة تهدف الى توسيع قاعدة المشاركة الشبابية في إدارة الدولة وتأهيل آلاف الشباب لتولى مناصب قيادية وتدعيم الهيئات الحكومية والوزارات بكفاءات حقيقية قادرة على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية وحل المشكلات المزمنة ورفع مستويات الوعي السياسي والثقافي .

ووجه الدسوقي، المحافظة رسالة للشباب مطالبا إياهم ببذل المزيد من الجهود بأفكار جديدة وبناءة للنهوض بمصر اقتصاديا وتنمويا للوصول بها إلى بر الأمان مؤكدا على أهمية دور الشباب في بناء الوطن.

بدوره، قال عادل طلعت مدير مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، إن المديرية تسعى لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب وفتح قنوات تواصل، مؤكدا أن اللقاءات تمتد لجميع مراكز الشباب على مستوى المحافظة.

وأوضح طلعت، أنه تم خلال المنتدى طرح أهم القضايا التى تم استخراج نتائجها من خلال الاستمارات الالكترونية والاستطلاع الميداني والتي تلخصت فى 16 قضية على أن يتم تنفيذ الحوار الوطني طبقاً للتوقيتات الزمنية اعتباراً من مارس 2016 وحتى المؤتمر الختامي خلال شهر سبتمبر من نفس العام والذي سيعقد بشرم الشيخ وذلك من خلال عقد هذه اللقاءات على مستوى الإدارات الفرعية خلال 14 اسبوع ولمدة 5 أشهر .