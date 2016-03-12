أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

قاضى محاكمة شبيب يهدد بالتنحى بسبب مقاطعة محامى الدفاع والمجنى عليه فى الجلسة

Google+ Print
قاضى محاكمة شبيب يهدد بالتنحى بسبب مقاطعة محامى الدفاع والمجنى عليه فى الجلسة قاضى محاكمة شبيب يهدد بالتنحى بسبب مقاطعة محامى الدفاع والمجنى عليه فى الجلسة
رفعت هيئة محكمة المتهمين بقتل عامل الأقصر داخل قسم شرطة الأقصر، وعددهم 13 متهمًا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد جلسة المحاكمة بمحكمة جنايات قنا للمداولة، فيما هدد رئيس المحكمة بالتنحى عن المحاكمة فى حالة تكرار الفوضى داخل القاعة ومقاطعة دفاع المتهمين ودفاع المجنى عليه لبعضهم.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى احتجاجًا على مقتل "طلعت شبيب الرشيدى" عامل، واتهامهم عددًا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم، على خلفية ضبطه من أمام أحد المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من النقيب "إبراهيم.ع" معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول "محمد.ا"، وملازم أول "باهر.ط"، وملازم أول "سمير.ه"، ضباط بالقسم، و"مصطفى.ج"، و"محمد.أ" و"محمود.س" و"موسى.ى" و"مرسال.ح" رقباء سريين، و"أحمد.م.أ"، "مؤمن.ع.م"، "محمد.ح.م"، "حمتو.أ.س" مجندين، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعى، بأنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كسر بالفقرات العنقية، أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثه من جسم صلب راض به، مما أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم.

وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات للنظر فى القضية، التى حملت رقم 2280 لسنة 2015 ضرب أفضى إلى الموت.


>تاجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر إلى 12 مارس

هيئة محكمة "شبيب" بالأقصر تستمع لضباط الحجز أثناء ارتكاب الواقعة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365