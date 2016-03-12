قاضى محاكمة شبيب يهدد بالتنحى بسبب مقاطعة محامى الدفاع والمجنى عليه فى الجلسة

رفعت هيئة محكمة المتهمين بقتل عامل الأقصر داخل قسم شرطة الأقصر، وعددهم 13 متهمًا، برئاسة المستشار فتحى أبو زيد جلسة المحاكمة بمحكمة جنايات قنا للمداولة، فيما هدد رئيس المحكمة بالتنحى عن المحاكمة فى حالة تكرار الفوضى داخل القاعة ومقاطعة دفاع المتهمين ودفاع المجنى عليه لبعضهم.

ترجع وقائع الأحداث لشهر نوفمبر من العام الماضى، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالأقصر بلاغًا بتجمهر المئات من الأهالى أمام مستشفى الأقصر الدولى احتجاجًا على مقتل "طلعت شبيب الرشيدى" عامل، واتهامهم عددًا من الضباط بالتعدى عليه وضربه داخل القسم، على خلفية ضبطه من أمام أحد المقاهى بتهمة حيازة أقراص مخدرة.

وأفادت التحريات، أن وراء ارتكاب الواقعة كل من النقيب "إبراهيم.ع" معاون مباحث قسم الأقصر، وملازم أول "محمد.ا"، وملازم أول "باهر.ط"، وملازم أول "سمير.ه"، ضباط بالقسم، و"مصطفى.ج"، و"محمد.أ" و"محمود.س" و"موسى.ى" و"مرسال.ح" رقباء سريين، و"أحمد.م.أ"، "مؤمن.ع.م"، "محمد.ح.م"، "حمتو.أ.س" مجندين، ووجهت لهم النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، بعد أن كشف تقرير الطب الشرعى، بأنه بالكشف على المجنى عليه تبين وجود كسر بالفقرات العنقية، أدى إلى قطع بالحبل الشوكى يجوز حدوثه من جسم صلب راض به، مما أدى إلى الوفاة، بالإضافة إلى وجود كدمات متفرقة بالجسم.

وتم ضبط المتهمين، وإحالتهم لمحكمة الجنايات للنظر فى القضية، التى حملت رقم 2280 لسنة 2015 ضرب أفضى إلى الموت.

تاجيل محاكمة المتهمين بقتل عامل داخل قسم شرطة الأقصر إلى 12 مارس

هيئة محكمة "شبيب" بالأقصر تستمع لضباط الحجز أثناء ارتكاب الواقعة