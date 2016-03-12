النيابة تستمع لأقوال مأمور قسم الهرم فى واقعة حجز مصاب بالإيدز مع 177 متهما

بدأت نيابة الهرم، اليوم السبت، بإشراف المستشار محمد أبو الحسب رئيس النيابة، الاستماع إلى اقوال مأمور قسم الهرم، فى واقعة احتجاز متهم مصاب بالإيدز داخل حجز مع 177 متهما آخرين، وذلك بعد تقدم شقيقة أحد المتهمين ويدعى "فراولة" المتهم بقضية شذوذ جنسى، ببلاغ تفيد فيه أنه مصاب بمرض الإيدز، وتم إيداعه بحجز قسم شرطة مع 177 محتجزا.

كانت النيابة أصدرت قرارا بحبس 3 متهمين فى قضية شذوذ جنسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبط المتهمين داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة الهرم على خلفية معلومات كشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن ممارستهم الرذيلة والشذوذ الجنسى.

وأضافت النيابة أنه تم ترحيل المتهمين إلى قسم شرطة الهرم، الذى تولى توزيعه على حجزين منفصلين داخل قسم الشرطة، والذي يضم 177 متهما فى قضايا مختلفة تنوعت ما بين سرقات ومخدرات وسلاح، بالمخالفة للقواعد المتبعة فى مثل تلك القضايا، فكان من اللازم إيداعهم بالحبس الانفرادى، منعاً لممارستهم الشذوذ الجنسى مع أى من المحتجزين.

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