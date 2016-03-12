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تأييد حبس رقيب شرطة وموظف بالمرور 6 أشهر بتهمة النصب على مواطنين بالشروق

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تأييد حبس رقيب شرطة وموظف بالمرور 6 أشهر بتهمة النصب على مواطنين بالشروق تأييد حبس رقيب شرطة وموظف بالمرور 6 أشهر بتهمة النصب على مواطنين بالشروق
قضت محكمة جنح مستأنف الشروق، اليوم السبت، برفض الاستئناف المقدم من مجدى حسانين، رقيب شرطة بقسم القطامية، ومحمود حماد موظف بالمرور، وتأييد حبسهما 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بمدينة الشروق.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم العزبى، وعضوية المستشارين كريم الصفتى، وأحمد معوض، وأحمد كمال، وأمانة سر محمد المصرى.

وكانت محكمة جنح الشروق، قد قضت بمعاقبة كل من مجدى حسانين، رقيب شرطة بقسم القطامية، ومحمود حماد، موظف بالمرور، بالحبس 6 أشهر مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامهما بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بمدينة الشروق.

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