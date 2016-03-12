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دفاع «إهانة القضاء» يطلب حضور «الإبراشي» وهالة سرحان وجيهان منصور و«السهلي»

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دفاع «إهانة القضاء» يطلب حضور «الإبراشي» وهالة سرحان وجيهان منصور و«السهلي» دفاع «إهانة القضاء» يطلب حضور «الإبراشي» وهالة سرحان وجيهان منصور و«السهلي»

واصلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، السبت، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي ، و24 آخرين، في اتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقال المحامي محمد الدماطي، الموكل للدفاع عن المتهمين سعد الكتاتني ومحمد البلتاجي وأحمد أبوبركة، إنه لدينا 32 شاهداً بالدعوى، مطالبا بمناقشة شهود الإثبات الخاصين بالمتهمين المدافع عنهم، ومنهم هالة سرحان وريهام السهلي وجيهان منصور ووائل الإبراشي، كما طلب ندب لجنة محايدة لتفريغ الأسطوانات المودعة بالدعوى، نظرا للتناقض الجوهري بين محتوى الأسطوانات، وما هو مفرغ بتحقيقات النيابة العامة.

وقدم ممثل النيابة العامة مضبطة مجلس الشعب- التي طلب الدفاع في الجلسة السابقة ضمها إلى أوراق القضية- لهيئة المحكمة.

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