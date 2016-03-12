أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

القناة لتوزيع الكهرباء تحذر من النصب باسم الشركة وتجميع أموال من المواطنين

Google+ Print
القناة لتوزيع الكهرباء تحذر من النصب باسم الشركة وتجميع أموال من المواطنين القناة لتوزيع الكهرباء تحذر من النصب باسم الشركة وتجميع أموال من المواطنين
حذر المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى بيان رسمى صادر اليوم السبت، من استخدام بعض الأشخاص اسم الشركة فى النصب على المواطنين بجمع أموال بدعوى قيام الشركة بتغيير العدادات القديمة بعدادات دفع مقدم.

وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أن الشركة حاليًا لا تقوم بتغيير العدادات المركبة لدى المواطنين، وعدم دفع أى مبالغ مالية مقابل تغيير العداد لأى شخص.

وأضاف المهندس محمد السيد أن عدادات الدفع المقدم تركب فقط للمشتركين الجدد أو للعدادات المعطلة ويتم الدفع عن طريق إدارة الشركة، ويتم تسليم المواطن إيصال رسمى من الشركة وهو مقابل قيمة العداد.

وطالب رئيس شركة القناة المواطنين بالإبلاغ الفورى للشرطة، أو شرطة الكهرباء فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.


>فصل الكهرباء عن بعض المناطق بالإسماعيلية الشهر الحالى للصيانة
>

"الكهرباء" تستثنى "شرم الشيخ" من قطع التيار.. رئيس شركة كهرباء القناة: تعليمات مشددة بالتسهيل على الفنادق فى تقسيط 15 مليون جنيه قيمة الفواتير دعما للسياحة.. نحصل 60 مليونا شهريا مقابل 250 ميجا وات
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365