القناة لتوزيع الكهرباء تحذر من النصب باسم الشركة وتجميع أموال من المواطنين

حذر المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، فى بيان رسمى صادر اليوم السبت، من استخدام بعض الأشخاص اسم الشركة فى النصب على المواطنين بجمع أموال بدعوى قيام الشركة بتغيير العدادات القديمة بعدادات دفع مقدم.

وأشار رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء إلى أن الشركة حاليًا لا تقوم بتغيير العدادات المركبة لدى المواطنين، وعدم دفع أى مبالغ مالية مقابل تغيير العداد لأى شخص.

وأضاف المهندس محمد السيد أن عدادات الدفع المقدم تركب فقط للمشتركين الجدد أو للعدادات المعطلة ويتم الدفع عن طريق إدارة الشركة، ويتم تسليم المواطن إيصال رسمى من الشركة وهو مقابل قيمة العداد.

وطالب رئيس شركة القناة المواطنين بالإبلاغ الفورى للشرطة، أو شرطة الكهرباء فى حالة تعرضهم لمثل هذه الحالات.

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