بالصور..إضراب سائقى النقل الثقيل بطريق السويس-القاهرة لازدواج تجميع الكارتة

أضرب سائقى النقل الثقيل لنقل مواد البناء عن العمل، بطريق السويس - القاهرة الصحراوى، ظهر اليوم السبت، بسبب ازدواج تجميع كارتة الطريق على سيارات النقل من جهتين؛ الشركة الوطنية، ولجنة الإشراف على المواقف.

وأكد السائقون، أنهم يطالبون بتوحيد جهة تجميع كارتة الطريق بعدما كان المشرف عليها جهة واحد وهى لجنة الإشراف على المواقف، وبعد تطوير طريق "السويس - القاهرة" تم عمل كارتة أخرى تابعة للشركة الوطنية للطرق التابعة لوزارة الدفاع، وقد يؤثر ذلك على السوق المحلية بالسلب، مما يؤدى إلى ارتفاع أسعار مواد البناء من رمال وحجر السن .

وانتقل لمكان الإضراب مدير أمن السويس، اللواء مجدى عبد العال، وعدد من الجهات التنفيذية بمحافظة السويس؛ للاستماع لمطالب السائقين، ووضع حل لهم.

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