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بمشاركة 4 محافظات.. الإسماعيلية تستضيف مهرجان سباقات الجرى والدراجات الجمعة

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بمشاركة 4 محافظات.. الإسماعيلية تستضيف مهرجان سباقات الجرى والدراجات الجمعة بمشاركة 4 محافظات.. الإسماعيلية تستضيف مهرجان سباقات الجرى والدراجات الجمعة
أعلن الدكتور عادل رضوان، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، السبت، أنه تقرر إقامة مهرجان لسباقات الجرى والدراجات بالإسماعيلية الجمعة، القادم، بمشاركة 200 شاب وفتاة يمثلون أربع محافظات هى، السويس والشرقية وشمال سيناء والإسماعيلية.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة ووزارة الشباب والرياضة لتفعيل وتنشيط الأنشطة الشبابية والرياضية، تحت رعاية اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية.

وأضاف رضوان فى تصريح له أنه تقرر أن يتم بدء السباق من أمام معسكر القرش بالطريق الدائرى وصولا إلى نادى الجولف والعودة لنقطة الانطلاق.


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