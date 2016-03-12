"الشباب والرياضة" بالإسماعيلية تنظم مهرجان اللقاءات الشاطئية للشباب

أعلن الدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية، أن مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية انتهت من وضع الاستعدادات والتجهيزات كافة، لاستضافة مهرجان اللقاءات الشاطئية للفتيات والشباب فى مسابقات كرة القدم والكرة الطائرة.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أن المهرجان سوف يقام بنادى شاطئ القوات المسلحة بالإسماعيلية، بمشاركة وفود وممثلى 7 محافظات تشمل القاهرة والجيزة وبنى سويف والأقصر وشمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى الإسماعيلية، ويشارك فى تلك اللقاءات 130 شابًا وفتاة، وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للاهتمام بالشباب وتفعيل الأنشطة الرياضة والشبابية.

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