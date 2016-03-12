أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ البحر الأحمر يشدد على الانتهاء من محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

Google+ Print
محافظ البحر الأحمر يشدد على الانتهاء من محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة محافظ البحر الأحمر يشدد على الانتهاء من محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة
تفقد صباح اليوم السبت، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أعمال الإنشاء بمحطة اليسر لتحلية المياه، وطالب خلال تفقده بسرعة إنهاء الأعمال بها.

وأصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته للقائمين على أعمال الإنشاء بالمحطة، بوضع خطة زمنية للأعمال حتى يتم تنفيذها قبل منتصف إبريل المقبل، مشيرًا إلى أهمية هذه المحطة التى تعد محطة التحلية الأكبر فى والشرق الأوسط، وسوف تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة المياه بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى، أصدر المحافظ توجيهاته إلى شركة الكهرباء بالانتهاء من عنابر توليد الكهرباء بالمحطة قبل نهاية شهر مارس الجارى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لافتتاح المحطة.

يذكر أن هذه المحطة تعمل على توفير 40 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ما يساهم فى القضاء على مشكلة المياه التى تعتبر المشكلة الأساسية بالبحر الأحمر، ويتم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الحالى.

وتفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، طريق القرى بمدينة الغردقة لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بالطريق.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى تحويل الغردقة إلى مدينة ذات طراز عالمى، مؤكداً على أهمية تحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة لكى تظهر بالمظهر اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.


>محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر (1)

محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر (2)

محافظ البحر الأحمر يتفقد محطة اليسر (3)

- محافظ البحر الأحمر يلتقى وفدا ألمانيا لمتعابعة الإجراءات الأمنية بالمطارات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»

السيسي يتلقى اتصالا من ترامب: «نثق في قدرة مصر وقيادتها على التصدي للإرهاب»