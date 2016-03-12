محافظ البحر الأحمر يشدد على الانتهاء من محطة اليسر لتحلية المياه بالغردقة

تفقد صباح اليوم السبت، اللواء أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، أعمال الإنشاء بمحطة اليسر لتحلية المياه، وطالب خلال تفقده بسرعة إنهاء الأعمال بها.

وأصدر محافظ البحر الأحمر تعليماته للقائمين على أعمال الإنشاء بالمحطة، بوضع خطة زمنية للأعمال حتى يتم تنفيذها قبل منتصف إبريل المقبل، مشيرًا إلى أهمية هذه المحطة التى تعد محطة التحلية الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، وسوف تساهم بشكل كبير فى حل مشكلة المياه بالمحافظة.

ومن ناحية أخرى، أصدر المحافظ توجيهاته إلى شركة الكهرباء بالانتهاء من عنابر توليد الكهرباء بالمحطة قبل نهاية شهر مارس الجارى، مشدداً على ضرورة الالتزام بالموعد المحدد لافتتاح المحطة.

يذكر أن هذه المحطة تعمل على توفير 40 ألف متر مكعب من المياه يوميا، ما يساهم فى القضاء على مشكلة المياه التى تعتبر المشكلة الأساسية بالبحر الأحمر، ويتم تنفيذها بتكلفة إجمالية بلغت 450 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء منها خلال النصف الأول من العام الحالى.

وتفقد اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، طريق القرى بمدينة الغردقة لمتابعة ما يتم تنفيذه من أعمال التطوير والتجميل بالطريق.

وشدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق، مشيرًا إلى أن المحافظة تهدف إلى تحويل الغردقة إلى مدينة ذات طراز عالمى، مؤكداً على أهمية تحسين الصورة الذهنية والبصرية للمدينة لكى تظهر بالمظهر اللائق بكونها أحد أهم المقاصد السياحية المصرية.



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