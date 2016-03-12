تيار الغد السورى يتفق على الهيكل التنظيمى ويختار دمشق مقرا

افتتحت صباح اليوم السبت أولى الجلسات الرسمية للهيئة العامة لتيار الغد السورى بمشاركة ستين عضوا من الأعضاء المؤسسين، حيث تركز النقاش على الرؤية السياسية، فضلاً عن الاتفاق على مستويات الهيكل التنظيمى للتيار، والمكونة من الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب السياسى ومكتب الرئاسة والمكاتب الإدارية وهيئة الرقابة والفروع، على أن تجتمع الهيئة العامة كل سنتين ويضم المكتب السياسى 7 أعضاء بينما الأمانة العامة فتتشكل من 28 عضو، وأختار التيار العاصمة السورية دمشق مقراً رسمياً له.

وانطلق تيار الغد السورى مساء أمس الجمعه فى القاهرة برئاسة أحمد الجربا، معلنا عن مولد طيف معارض سورى جديد يسعى لحل الأزمة السورية بآليات واضحة وحاسمة ووقف نزيف الدم السورى وعودة المهجرين إلى سوريا وتعمير البلاد التى تعانى من الخراب والدمار منذ أكثر من 5 سنوات، وذلك بمشاركة القيادى الفلسطينى وعضو المجلس التشريعى محمد دحلان ومدير مكتب إقليم كردستان العراق ورئيس المجلس الكردى السورى إبراهيم برو.

وأشار بيان صادر عن التيار إلى أن الأعضاء ناقشوا " النظام الداخلى الذى حدد أفكار العمل من أجل انتاج حركة سياسية سورية تحمل وعيا مطابقا لحاجات الواقع السورى، ومقاومة نظام الاستبداد بكل الأشكال المشروعة وفق القانون الدولى لبناء دولة القانون والمواطنة، والعمل على معالجة الشروخ والانقسامات التى احدثها النظام الاستبدادى وحلفائه، وبناء عقد اجتماعى جديد والتنسيق والتعاون مع القوى السياسية السورية المؤمنة بمشروع الدولة المدنية ".

وأشار البيان إلى أن من المبادئ العامة للتيار التى تم التوافق حولها هى "وحدة التيار والقيادة الجماعية والمركزية الديمقراطية فى حرية المناقشة والانتقاد لجميع الأعضاء والهيئات، وأن تؤخذ القرارات بالأغلبية المطلقة وتلتزم الأقلية بتنفيذ قرارات الأغلبية، ويتم انتخاب هيئات التيار ومكاتبها ويحق لأى عضو فى التيار ترشيح نفسه أو غيره ومساءلة وانتقاد المرشحين حق لكل أعضاء التيار والنقد والنقد الذاتى".

وأكد أعضاء تيار الغد السورى أن الثورة السورية هى تغيير جذرى، وأن كل من يؤمن بمشروع الدولة المدنية فهو شريك فى العمل، موضحين أن " تيار الغد السورى هو تنظيم سياسى سورى يضم فى صفوفه وعلى أساس طوعى السوريين الأكثر استعدادا للعمل بجدية وإخلاص، ومقره الرسمى هو دمشق والعضوية حق لكل مواطن سورى بلغ 18 عاما ممن يؤمنون بأهداف التيار وبرنامجه السياسى، وبعد موافقته على النظام الداخلى ورؤيته ووثائقه، على أن يتقدم طالب الانتساب بطلب شخصى ويتم البت بالموقف من المنتسب إلى التيار خلال شهر ".

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