سلاح الجو السورى يدمر مقرات وآليات لتنظيم "داعش" بريف حمص

>كثف سلاح الجو السورى من طلعاته، صباح اليوم السبت على مقرات وتجمعات لتنظيم “داعش” بريف حمص الشرقى والجنوبى الشرقى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر عسكرى قوله إن "الطلعات الجوية للسلاح السورى قصفت أوكارا وآليات لتنظيم “داعش” فى محيط مدينة تدمر مما أسفر عن تدميرها بالكامل، مضيفا تكبد التنظيم خسائر كبيرة بالأفراد خلال الضربات، وتدمير عدد من المقرات التى كانوا يتحصنون فيها فى منطقة محسة وغرب مدينة القريتين”.

وقضت وحدات من الجيش السورى بالتعاون مع مجموعات الدفاع الشعبية الأربعاء الماضي، على آخر تجمعات للتنظيم فى التلال المحيطة بـ ثنية الحيط شمال غرب بلدة محسة.. وذلك بعد يوم من إحكام السيطرة على الجهة الجنوبية الغربية من البلدة.

يذكر أن آثار مدينة تدمر وريفها تعرضت خلال الفترة الماضية، لتخريب ممنهج من قبل تنظيم “داعش” الذى فجر ودمر قوس النصر ومعبد بعل شمين والمدافن البرجية.

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