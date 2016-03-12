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القبض على أمين عهدة بمستشفيات جامعة الإسكندرية لاختلاسه أكياس دم المتبرعين

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القبض على أمين عهدة بمستشفيات جامعة الإسكندرية لاختلاسه أكياس دم المتبرعين القبض على أمين عهدة بمستشفيات جامعة الإسكندرية لاختلاسه أكياس دم المتبرعين
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة اليوم السبت من ضبط أمين عهدة بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، لقيامه باختلاس كمية من أكياس الدم عهدته بإجمالى مبلغ 117 ألف جنيه.

بدأت الواقعة بعد ورود معلومات للواء عصام سعد مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد قيام "عبد الحميد .س.ا " أمين عهدة بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة الإسكندرية، باختلاس كمية من أكياس الدم عهدته.

وأسفرت تحريات العقيد أسامة حتاتة مدير إدارة الأموال العامة بغرب الدلتا، تحت إشراف اللواء ياسر صابر نائب المدير العام، عن صحة تلك المعلومات، وتوصلت إلى قيام "عبد الحميد .س.ا "59 سنة أمين عهدة بنك الدم الرئيسى بمستشفيات جامعة الإسكندرية ومقيم باب شرق الإسكندرية، فى غضون عام 2015، باختلاس عدد 412 كيس دم من عهدته، حيث تعمد عدم إثباتها بالدفاتر، عقب ورودها إلية من المتبرعين، والاستيلاء عليها وبيعها بالسوق السوداء بمبالغ مالية أزيد من قيمتها، وبلغت القيمة الإجمالية 117 ألف جنيه.

وأكد تقرير التفتيش المالى والادارى بمستشفيات جامعة الإسكندرية ماتوصلت إلية التحريات.

و عقب تقنين الإجراءات، تمكن الرائد وسام مجدى من ضبط المتهم، الذى اعترف بارتكاب الواقعة، وأبدى استعداده لرد قيمة أكياس الدم المختلسة.
>تحرر المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة باشرت تحقيقاتها، وقررت حبس المتهم على ذمة تحقيقاتها.

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